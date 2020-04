Video Asl Lecce, Congedo e Ventola (FdI): "I presìdi sanitari non dovrebbero avere etichette politiche"

LECCE - Un presidio sanitario, culla del diritto alla salute e alle cure di tutti i cittadini, non dovrebbe avere etichette politiche né schierarsi apertamente in contesti che richiamano una fazione o l'altra. E invece inciampiamo nella visione di un video pubblicato sulla pagina dell'Asl di Lecce, pubblicato in occasione del 25 aprile, in cui le immagini dell'ospedale di Copertino e di alcuni operatori sanitari scorrono a ritmo di "Bella Ciao".Nulla da dire circa le personali ed intime scelte politiche dei singoli ma non possiamo non esprimere rammarico nel momento in cui, in un'Italia e in una regione duramente colpite dagli effetti del Coronavirus, qualcuno ha premura di etichettare politicamente un presidio ospedaliero, che costituzionalmente è di tutti, senza distinzione politica.Ulteriori ed aggiuntive riflessioni le lasciamo a chi legge per evitare di accendere ed alimentare le solite polemiche anacronistiche. Libertà non è concetto univoco: va rispettata a tutto tondo. Così il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia Puglia