Alex Luca, un viaggio nei ricordi della mia infanzia nel nuovo singolo 'House of endless dreams'

Da venerdì 15 maggio, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “HOUSE OF ENDLESS DREAMS”, il brano del giovane cantautore cremonese Alex Luca che anticipa il nuovo ep di inediti(“Freedom”, “House Of Endless Dreams”, “How Real Life Feels”, “Blueprint”) di prossima uscita. Per questo progetto Alex ha collaborato con tanti personaggi affermati dell’industria musicale inglese.«Questo ep racconta la storia della mia vita. È un viaggio nei ricordi d’infanzia sulle rive del fiume Po –racconta Alex Luca – House Of Endless Dreams rivive il ricordo di un’infanzia bellissima, passata nella campagna cremonese. È una canzone molto malinconica che racconta come Alex, pur essendo molto lontano da casa e dall’Italia, sia sempre molto orgoglioso e consapevole delle sue origini».Nel brano, dalle sonorità indie-folk e soul, viene rappresentato quello stato malinconico legato ai bei ricordi e al tempo che passa perché “quando ti ritrovi in tempi bui, è sempre bello potersi ricordare di tutte le belle esperienze del passato”.Tema che ritorna, con le sue mille sfaccettature, anche in tutto il resto dell’ep, risultato di un lungo lavoro introspettivo dell’artista, alla ricerca di luci e ombre.“HOUSE OF ENDLESS DREAMS” è un brano scritto da Alex Luca, prodotto da Fred Abbott (Noah and the Whale) registrato a Londra, mixato e masterizzato da Barny Barnicott al Blue Bell Hill di Kent (Inghilterra).Alex Luca, classe 1999, è un cantautore cremonese. Muove i primi passi nella musica fin da bambino, dedicandosi allo studio del violoncello. Ben presto scopre la passione per il canto e qualche anno più tardi scrive le prime canzoni. A 18 anni si trasferisce a Liverpool per dare vita alla sua passione e iniziare il percorso di studi al Liverpool Institute for Performing Arts di Paul McCartney.Poco dopo pubblica il suo primo singolo, ‘Only the River’, che raggiunge più di un milione e mezzo di ascolti su Spotify.