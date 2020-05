Covid-19: il Perugia taglia gli stipendi ai calciatori

(credits: Ac Perugia Calcio)

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B il Perugia taglia gli stipendi per un mese e mezzo ai calciatori. L’accordo è stato trovato tra la società e il capitano della squadra umbra Aleandro Rosi, dopo lunghe trattative. L’intesa riguarda Aprile e la metà di Maggio, e sarà attuata sia in caso di ripresa del torneo, sia in caso di annullamento. Il presidente del Perugia Massimo Santopadre risparmierà 800 mila Euro.





L’accordo raggiunto serve per aiutare la società a superare la crisi economica dovuta all’emergenza Covid 19, poiché non è stato possibile giocare le partite di Aprile e Maggio, per i contagi del Coronavirus. Il torneo è sospeso da Marzo. Il Perugia riprenderà in questa settimana gli allenamenti individuali, e dal 18 Maggio gli allenamenti di gruppo. Il torneo se sarà possibile giocare, potrebbe riprendere il 27 o il 28 Giugno, e terminare ad Agosto. Tutto dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.