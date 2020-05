Bari riparte per la Fase 2

I baresi hanno preferito spostarsi con mezzi propri, con auto e camion che si sono ripresi le strade cittadine, a scapito di bus che erano vuoti. Anche i tassisti sono sembrati delusi da questo inizio di Fase 2, fermi alla stazione centrale in attesa dei fuori sede del Nord, che rientrano nelle loro case e si sono lasciati andare ad uno sfogo amaro: "Siamo qui dalle 5 del mattino ma non abbiamo avuto nemmeno un cliente, non è cambiato nulla e pare che oggi non arrivino treni dal Nord. Da marzo stiamo solo perdendo soldi, non abbiamo più una lira".Non si è registrato un gran flusso di gente all'interno della stazione, in cui sono apparsi gli stanziometri, così come nei bar cittadini per la consumazione della colazione.