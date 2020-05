Basket: approvato a Brindisi un progetto per costruire il nuovo Palazzetto dello Sport

A Brindisi il Consiglio Comunale ha approvato in via telematica un progetto per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport dove l’Happy Casa Brindisi disputerà le gare in casa del Campionato di A/1 di basket maschile. Il Comune ha stanziato 750 mila Euro. Il nuovo impianto sarà costruito in Contrada Masseriola in provincia di Brindisi, dove c’è il Pala Pentassuglia, il palazzetto in cui l’Happy Casa Brindisi gioca per il momento le partite casalinghe. Il progetto approvato è stato presentato dal presidente dell’Happy Casa Brindisi Fernando Marino.La nuova struttura potrà ospitare 5000 spettatori. Prima di iniziare i lavori dovranno essere realizzati l’esproprio dei terreni ed una variante urbanistica che riguarderà le strade di Contrada Masseriola vicine al luogo in cui sarà costruito il nuovo Palasport. Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi si attiverà dalla metà di Maggio per iniziare a concretizzare il tutto. Il nuovo palazzetto potrebbe essere pronto se tutto procederà bene, a Settembre 2021. C’è entusiasmo tra i tifosi. L’Happy Casa Brindisi dopo l’annullamento del Campionato di A/1 di basket maschile per il Covid 19, continuerà a giocare le partite in casa nella prossima stagione al Pala Pentassuglia.