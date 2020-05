Covid-19, Tennis: Rafa Nadal riprenderà ad allenarsi dal 4 maggio

Il tennista spagnolo Rafa Nadal riprenderà ad allenarsi dal 4 Maggio a Madrid. L’autorizzazione è stata data dal Governo della Spagna. Si allenerà da solo, in modo individuale per evitare gli assembramenti del Covid 19. Nadal non gioca a tennis da Febbraio, dal torneo di Indian Wells negli Stati Uniti d’America. Dopo c’è stato lo stop dei tornei ATP maschili per l’emergenza Coronavirus, che durerà fino al 3 Agosto, ma i tennisti si potranno allenarsi nelle loro Nazioni nelle date decise dai diversi Governi.Nadal si è messo in isolamento per precazione per evitare il Covid 19 in una villa nell’Isola di Maiorca in Spagna, dove non ci sono campi da tennis. Nadal sta osservando tutte le regole previste dal lockdown in Spagna. Potrebbe mettere a disposizione degli altri tennisti spagnoli che si potranno allenare da lunedì prossimo 4 Maggio, le strutture della sua Accademia di tennis maschile.