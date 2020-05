‘Bianco-Pascoli’ di Fasano, Macina (M5S): “Bene ripresa didattica a distanza”

“Non posso che accogliere con immenso piacere la notizia della ripartenza della Didattica a Distanza presso la scuola ‘Bianco-Pascoli’ di Fasano, che permetterà di continuare a garantire il diritto allo studio di tanti studenti”. Così la deputata brindisina Anna Macina (M5S). “L’interruzione della Dad – continua - aveva creato disagi per la scolaresca, a cui era preclusa la possibilità di usufruire in maniera efficace del servizio che, ricordiamo, è stato reso obbligatorio per decreto.Per questo motivo mi ero subito attivata presso il Ministero dell’Istruzione perché la Didattica a Distanza fosse ripristinata, accogliendo le richieste di genitori e studenti. Sarebbe stato un peccato che, a fronte delle risorse che abbiamo stanziato per l’istituto allo scopo di allargare l’accesso alla Dad anche per le famiglie più bisognose, l’attività fosse interrotta, con conseguenze negative per gli studenti. Resta la nota amara per i giorni persi” conclude la deputata.