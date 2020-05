Anche in Puglia si sono verificate le scarcerazioni dovute del Coronavirus. Sono 7 i pregiudicati che sono usciti dal carcere per far ritorno nelle loro abitazioni, due di questi però sono considerati pericolosi. Nello specifico sono: Gaetano Rano, boss malavitoso di Trani e l'andriese Valerio Capogna, arrestato per detenzione di armi e metodo mafioso, che soffrirebbero di gravi problemi di salute.