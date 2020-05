Ciclismo: la Parigi Roubaix si correrà il 25 ottobre

FRANCESCO LOIACONO - Nel ciclismo maschile nuova data ufficiale per la Parigi Roubaix, che non si è potuta svolgere ad Aprile per il Covid 19. Sarà recuperata il 25 Ottobre. Lo ha comunicato al Corriere della Sera il presidente dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale David Lappartient. Il 25 Ottobre si svolgeranno anche la tappa del Tourmalet della Vuelta, cioè del Giro di Spagna, e l’ultima tappa del Giro d’Italia, che sarà una tappa a cronometro individuale.





Ha detto Lappartient:”Stiamo studiando con gli organizzatori di queste tre corse e le tv, un piano per definire bene gli orari di questi eventi. Il Giro d’Italia si disputerà dal 3 al 25 Ottobre. Prima non si può correre, per organizzare bene i protocolli sanitari necessari per tutelare la salute di ciclisti, allenatori e giornalisti”. Da decidere se queste tre corse verranno disputate a porte chiuse, senza gente per strada o con limitazioni di un certo numero di persone, per evitare i rischi dei possibili assembramenti per il Covid 19.