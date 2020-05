Mes, Gentiloni: "Italia ora più usarlo"

ROMA - "Italia è l'unico Paese in cui si discute molto del Mes", sul quale "non ci saranno condizionalità al di fuori del vincolo a spendere i soldi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti della pandemia. Per l'Italia si tratta di 36-37 miliardi a un tasso prossimo allo zero. Il prestito avrà una maturità di 10 anni, il che produce un risparmio per le casse dello Stato di alcuni miliardi". Lo dichiara il Commissario Ue all'Economia,, in un'intervista in apertura di Repubblica."Queste linee di credito sono il simbolo del modo diverso in cui affrontiamo la crisi: dieci anni fa un Paese nei guai chiedeva aiuto in cambio di condizioni draconiane mentre oggi, con l'Europa alle prese con una crisi comune, abbiamo uno strumento accessibile a tutti e senza condizioni", sottolinea Gentiloni, secondo cui "l'Europa esce più forte perché ha messo a nudo le velleità dei nazionalismi, del mito dell'uomo forte che se ne frega della pandemia e della narrativa del Paese che fa da solo. Abbiamo dimostrato che servono scienza, cooperazione tra nazioni e capacità di gestire situazioni complesse. Nulla di peggio per il nazionalismo populista".