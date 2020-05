Covid-19, Vela: annullata la Regata Brindisi Corfù

La Regata di Vela maschile Brindisi Corfù è stata annullata per il Covid 19. Si doveva svolgere a Giugno. Il presidente del Comitato Organizzatore Fabrizio Maltinti, che è anche il responsabile del Circolo della Vela di Brindisi, ha dichiarato: ”Non si poteva fare diversamente, la regata non si può posticipare ad Agosto o a Settembre, perché non si possono prevedere gli sviluppi dell’emergenza Coronavirus”.Per il momento non ci sono le condizioni per tutelare la salute di velisti, allenatori e giornalisti. L’evento non si può disputare nemmeno a porte chiuse, perché in ogni caso sarebbe difficile evitare che la gente si avvicini al mare di Brindisi, il posto da cui sarebbe dovuta partire la regata.La Brindisi Corfù si svolgerà nel 2021. Il Circolo della Vela di Brindisi potrebbe organizzare quando il Covid 19 porterà una tregua, la Regata dei due mari con velisti pugliesi.