Austria: il Campionato riprenderà l'1 giugno

In Austria il Campionato di Serie A riprenderà l’1 Giugno dopo lo stop per il Covid 19. Il governo austriaco ha dato l’ok. Lo hanno comunicato il ministro della salute Rudolf Anschober e il ministro dello sport Werner Kogler. Gli allenamenti individuali sono ripresi da due settimane. Gli allenamenti di gruppo inizieranno il 15 Maggio.Se durante gli allenamenti o le partite un calciatore risulterà positivo al Coronavirus, andrà in quarantena per quattordici giorni a casa o in ospedale, se sarà necessario il ricovero in terapia intensiva. Però i suoi compagni di squadra potranno continuare ad allenarsi e a giocare in Serie A, ma prima dovranno sottoposti a test sierologici ,e a tamponi. Questo prevede il protocollo sanitario concordato tra i medici sportivi, la Federazione Calcio Austriaca e il Governo. Si giocherà a porte chiuse e in sicurezza.