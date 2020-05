Covid-19: rimandato al 17 settembre il Golden Gala di Atletica Leggera

Nuova data ufficiale per il Golden Gala di Atletica Leggera maschile e femminile. Si svolgerà il 17 Settembre. Doveva disputarsi il 28 Maggio, ma non è possibile per l’emergenza Covid 19. Da decidere la sede, probabilmente o allo Stadio “Olimpico” di Roma o allo Stadio “San Paolo di Napoli”. Presto la Federazione Italiana Atletica Leggera si esprimerà in modo definitivo sul luogo di questo evento.Il Meeting di Monaco si disputerà a Montecarlo il 14 Agosto, a Stoccolma si gareggerà il 23 Agosto. Il Meeting di Losanna è in programma il 2 Settembre, a Bruxelles si correrà il 4 Settembre. Il Meeting di Shanghai si svolgerà il 19 Settembre, a Doha si gareggerà il 9 Ottobre. Sono stati annullati per il Coronavirus, il Meeting di Londra del 4 Luglio, e l’evento di Atletica Leggera di Zurigo del 9 Settembre.