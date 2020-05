Covid-19, Basket: annullate Eurolega ed Eurocup

(Pixabay) FRANCESCO LOIACONO - Annullate Eurolega ed Eurocup di basket maschile per il Covid 19. Le due Coppe non saranno assegnate per questa stagione. Il presidente dell’Eurolega Jordi Bertomeu ha dichiarato:” E’ la decisione più difficile presa in 20 anni di storia del basket Europeo. Dovremo tornare più forti nei prossimi mesi, e impegnarci dentro e fuori dal campo. Poi ritroveremo spero presto gli spettatori, questa non è la fine ma è un nuovo inizio”. Eurolega ed Eurocup erano state sospese il 12 Marzo, per l’emergenza Coronavirus. Annullate Eurolega ed Eurocup di basket maschile per il Covid 19. Le due Coppe non saranno assegnate per questa stagione. Il presidente dell’Eurolega Jordi Bertomeu ha dichiarato:” E’ la decisione più difficile presa in 20 anni di storia del basket Europeo. Dovremo tornare più forti nei prossimi mesi, e impegnarci dentro e fuori dal campo. Poi ritroveremo spero presto gli spettatori, questa non è la fine ma è un nuovo inizio”. Eurolega ed Eurocup erano state sospese il 12 Marzo, per l’emergenza Coronavirus.





Nella prossima stagione l’Eurolega inizierà il 30 Settembre, per l’Italia parteciperà Milano. L’Eurocup avrà inizio l’1 Ottobre, con la partecipazione per l’Italia di Virtus Bologna e Venezia. In questa stagione, non si può giocare perché per il Covid 19 non sarebbe stato possibile per le squadre riprendere ad allenarsi per tre settimane, ed evitare i rischi di problemi muscolari. Per alcune società, non si possono sostenere i costi del rigido protocollo sanitario.