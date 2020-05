Covid-19: rinviati i Mondiali di sci

FRANCESCO LOIACONO - I Mondiali di Sci maschile e femminile di Cortina sono stati rinviati per il Covid 19. Non si svolgeranno a Febbraio 2021. Lo ha comunicato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il numero 1 dello Sport Italiano ha dichiarato:” D’accordo con la Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, ho chiesto alla Fis, Federazione Internazionale Sci, di spostare i Mondiali di Cortina. Anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato informato, ed è d’accordo. Non si possono correre rischi, per l’incertezza che riguarda gli sviluppi dell’emergenza Coronavirus”.





La manifestazione si disputerà nel 2022. La campionessa di sci Federica Brignone ha dichiarato:”L’ipotesi di un Mondiale nel 2022, non mi trova d’accordo. Che senso avrebbe disputare nello stesso anno il Mondiale, se nel 2022 si svolgeranno i Giochi Invernali di sci a Pechino? L’evento perderebbe valore, e sarebbe un peccato per Cortina. Non si può però disputare il Mondiale nel 2021 a Cortina a porte chiuse, perché gareggiare senza gli spettatori, non sarebbe bello per gli sciatori le sciatrici, e le televisioni”.