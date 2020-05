In Svizzera il Campionato di calcio di Serie A riprenderà l’8 Giugno dopo lo stop per il Covid 19. Lo ha deciso il Consiglio Federale con l’autorizzazione del governo. Le partite si giocheranno a porte chiuse, senza spettatori. Il torneo è sospeso da Marzo per l’emergenza Coronavirus. Gli allenamenti riprenderanno l’11 Maggio, con piccoli gruppi divisi tra loro, di 5 calciatori a testa.Le squadre osserveranno un rigido protocollo sanitario preparato dalla Federazione Medici della Svizzera e dal Governo, per tutelare la salute di calciatori, allenatori dipendenti delle società e giornalisti. Il Campionato dovrà terminare entro il 3 Agosto come ha stabilito l’UEFA. Lo Young Boys e il San Gallo sono primi in classifica con 45 punti. Secondo è il Basilea a 40 punti.