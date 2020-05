DEA Lecce, Laricchia: “Dopo il nostro esposto in Procura la Finanza negli uffici della Asl"

BARI - “Apprendiamo dalla stampa che la Guardia di Finanza avrebbe acquisito dagli uffici della Asl di Lecce gli atti relativi alla fornitura dei gas medicali al Vito Fazzi. Quella su cui abbiamo presentato oltre un mese fa un esposto alla Procura di Lecce, chiedendo di fare chiarezza sugli affidamenti e le autorizzazioni riguardanti il DEA. La Ditta che rifornisce l’ossigeno medicale, la Air liquid non avrebbe infatti il contratto di manutenzione in quanto scaduto 31 dicembre scorso. La stessa azienda avrebbe svolto ieri attività di manutenzione della condotta di collegamento tra la centrale dei gas medicali del Fazzi e quella del Dea, dove pare si sia registrata una piccola lesione. Al di là del lavoro della magistratura, riteniamo urgente una verifica politica su quello che è stato fatto e che l’assessore Emiliano non possa continuare a restare in silenzio, nonostante le nostre interrogazioni”. Lo dichiara la consigliera del M5S“Ancora non abbiamo saputo - continua Laricchia - il perché si sia deciso di sostituire un serbatoio già collaudato invece di installarne un secondo, come da progetto e indicazioni dei Vigili del Fuoco e ritardando così l’apertura del presidio in piena emergenza Covid-19. La spiegazione del direttore generale Rollo è stata smentita in tv e da allora non abbiamo più avuto notizie. Non ci stancheremo di chiedere spiegazioni e di capire cosa intenda fare il nostro assessore alla Sanità. Non può continuare a far finta di niente”.