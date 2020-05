Il Medimex diventa digitale

Il Medimex 2020, bloccato dal Covid-19, riparte dal web dal 3 al 21 giugno, con ospiti illustri del panorama musicale, tra cuivocalist de. Il progetto è stato possibile realizzarlo grazie a, un programma ideato dalla Regione Puglia, nato lo scorso marzo, per cui sono stati stanziati 1,5 milioni per il biennio 2020-2021 per garantire lo sviluppo del sistema musicale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.Il governatore della Pugliaha commentato: "Affrontiamo in maniera specifica l'emergenza del comparto musicale pugliese con una serie di iniziative che puntano a sostenere l'attività della filiera musicale pugliese. Con 'Puglia Sounds Plus' la Regione investe 1,5 milioni di euro sul rilancio dell'attività di musicisti e operatori con l'obiettivo di accompagnargli nella delicata fase di ripresa".