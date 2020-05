Juventus: via agli allenamenti individuali

Come previsto dal decreto ministeriale, con l’avvio della fase 2, le squadre di calcio potranno allenarsi individualmente nell’attesa di capire se il campionato riprenderà o verrà sospeso. La Juventus riprenderà gli allenamenti martedì quando i giocatori che sono già in Italia si recheranno al centro sportivo della Continassa, appositamente sanificata, per svolgere il loro lavoro in orari diversi e senza utilizzare gli spogliatoi.La società bianconera ha anche richiamato i calciatori che sono all’estero i quali, al rientro, non potranno allenarsi ma dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni previsto dalla legge. Tra questi c’è Cristiano Ronaldo il cui rientro è previsto per questa mattina con il suo aereo privato in partenza da Funchal, capitale di Madeira. Il campione portoghese spera di potersi aggregare alla squadra dopo il 18 maggio, data in cui il Governo potrebbe dare via libera agli allenamenti di squadra.