Lady Gaga, l'attesa è finita: il 29 maggio esce il nuovo album 'Chromatica'

“Chromatica” sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile su ladygaga.com Il primo singolo estratto dal disco è stato “STUPID LOVE”, brano che ha debuttato in 58 paesi su iTunes e ha totalizzato oltre 300 milioni di stream nel mondo ed ha segnato il sedicesimo ingresso in Top10 per l’artista americana. In Italia il singolo ha raggiunto la 1ma posizione della classifica Earone dei brani più suonati dalle radio italiane ed è tuttora il singolo internazionale più suonato nel nostro paese.Il video ( https://youtu.be/5L6xyaeiV58 ), girato interamente con un iPhone 11 Pro, è salito al primo posto dei trending Topic di YouTube in tutto il mondo e ha totalizzato al momento oltre 70 milioni di views.1. "Chromatica I"2. "Alice"3. Stupid Love"4. "Rain On Me" (with Ariana Grande)5. "Free Woman"6. "Fun Tonight"7. "Chromatica II"8. "911"9. "Plastic Doll"10. "Sour Candy" (with Blackpink)11. "Enigma"12. "Replay"13. "Chromatica III"14. "Sine From Above" (with Elton John)15. "1000 Doves"16. "Babylon"