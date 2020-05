Mastro Ciccio, il re della ristorazione barese dona il 'Panino del lavoratore' agli operatori sanitari del Policlinico di Bari

Lo stesso sorriso che Mastro Ciccio ha voluto donare a tutto il personale sanitario, un gesto umano e di grande solidarietà...perchè uniti siamo più forti!''Il panino del lavoratore creato per l'occasione, in collaborazione con Leonardo Manganelli (Presidente Slow Food Bari) - spiega Fabio Mastro Ciccio - prende il nome da "U MEST“ (in barese significa capo-mastro, lavoratore) che racchiude nel suo interno l'espressione e l'amore dei sapori e prodotti d'eccellenza della nostra regione, a partire dal pane con la ricetta Mastro Ciccio fatta con semola 100% pugliese e olio rigorosamente DOP e sale iodato di Margherita di Savoia con salsiccia a punta di coltello. Ho voluto arricchire la ricetta del panino con del caciocavallo podolico e una salsa di pomodoro con cipolla e peperoni. Il risultato? Un'emozione e un morso del territorio pugliese fatto di campi dorati di grano di ulivi, di sole, sintesi della vicinanza di tutto il nostro territorio alle persone che in questo momento, si sacrificano per tutti noi''.









All'iniziativa ha risposto con grande entusiasmo anche il Sindaco di Bari Antonio Decaro, simbolo della nostra meravigliosa città. Bari e i Baresi si sono sempre distinti per accoglienza e spirito di sacrificio - prosegue Fabio Mastro Ciccio - è certo però che questa pandemia, ha lasciato spiazzati un po' tutti e sicuramente, ci vorrà del tempo per ritornare alla normalità.









I meridionali sono abituati al lavoro e alle fatiche, ed è per questo che, con certezza, dico che riusciremo a risorgere e a far parlare della Puglia in tutto il mondo. Siamo un popolo che ha saputo trasmettere emozioni e passioni, che ha sempre combattuto dinanzi alle difficoltà con grande responsabilità, serietà e con il coraggio che li contraddistingue. Operiamo tutti nella stessa direzione con grande passione''.

La solidarietà ai tempi del coronavirus.ha donato agli operatori sanitari e al Direttore del Policlinico di Bari il 'Panino del lavoratore', un ringraziamento per il sacrificio e la grande tenacia dimostrata dagli 'eroi' con il camice che, dietro le loro mascherine, salvano vite e cercano di regalare un sorriso.