Lega Puglia: "Pronti con uomini e idee per liberare la regione dalla sinistra"

BARI - Si è riunito quest’oggi a Bari l’esecutivo regionale dellache in una lunga riunione di oltre sei ore ha lavorato sulla definizione dei punti fondamentali del programma per il rinnovamento della Puglia e la formazione delle sei liste provinciali."Siamo pronti ad offrire alla coalizione di centrodestra non solo una candidatura di grande competenza e preparazione per la presidenza della regione quale è quella di, ma anche un programma politico chiaro ed innovativo che sarà rappresentato dai cinquanta migliori leghisti di puglia che saranno candidati nelle nostre liste per il consiglio regionale e di cui abbiamo già oltre cento disponibilità. Riteniamo, quindi, di rafforzare in questo modo la coalizione di centrodestra con le idee, i valori e la coerenza della Lega. Il centrodestra sarà unito in piazza il 2 giugno e alle urne per liberare la Puglia dai fallimenti die per questo la Lega lavora a testa bassa per dare il proprio migliore contributo al tavolo nazionale della coalizione a cui è affidata la sintesi finale”. Tanto dichiara il Segretario Regionale della Lega Puglia per Salvini Premier