Nuoto: rinviati gli Europei per il Covid-19

Rinviati gli Europei di nuoto maschili e femminili per il Covid 19. Si dovevano svolgere a Budapest in Ungheria dal 17 al 30 Agosto. Lo ha comunicato la Federazione Ungherese e la Len, la Lega Europea del Nuoto. Rinviati anche gli Europei di tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto di fondo che si dovevano disputare a Budapest in Ungheria nello stesso periodo. Il presidente della Len Paolo Bacelli ha dichiarato:”Si spera che tutto torni presto alla normalità.Per ora è prioritario pensare alla sicurezza e alla salute dei nuotatori, delle nuotatrici e degli allenatori”. Si disputeranno a Maggio 2021, qualche mese prima delle Olimpiadi di Tokyo in Giappone. Inoltre sono stati annullati la Champions League e l’Eurocup di pallanuoto maschile per l’emergenza Coronavirus.