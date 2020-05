Turchia: calciatore dell'Ankaragucu positivo al Covid-19

In Turchia in Serie A un calciatore dell’Ankaragucu di cui non è stato comunicato il nome per la tutela della privacy, è risultato positivo al Covid 19. Sta bene è asintomatico. Si trova in quarantena in ospedale dove è sotto osservazione da parte dei medici. Il Campionato di Serie A della Turchia è sospeso da Marzo per l’emergenza Coronavirus.Hanno ripreso gli allenamenti il Fenerbahce Istanbul e il Trabzonspor. Il Governo Turco dovrà decidere presto se far riprendere il torneo a porte chiuse alla fine di Maggio o a Giugno, oppure se annullarlo. Dipenderà dagli sviluppi del Coronavirus, e se sarà possibile garantire la salute di calciatori tecnici e giornalisti. L’Ankaragucu è diciassettesimo in classifica con 23 punti. Primi sono il Trabzonspor e il Basaksehir a 53 punti.