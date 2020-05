Linkedin aiuta i professionisti del recruiting a trovare più rapidamente candidati di qualità

“L’attuale pandemia globale sta ponendo nuove sfide anche per quanto riguarda i processi di assunzione dal punto di vista, sia del reclutatore che dei candidati. La nuova funzionalità di candidatura di LinkedIn offre ai recruiter la possibilità di avere una visione più completa dei candidati, delle loro motivazioni e degli stili di comunicazione, difficile da ottenere con una sola domanda. Invitando i candidati a registrare un breve video o o rispondere a domande scritte, i recruiter possono ottenere un maggiore senso delle competenze trasversali dei candidati, anche prima dell’inizio del processo di assunzione vero e proprio" commenta

Nel momento in cui i recruiter iniziano a ricevere candidature per un annuncio di lavoro, possono invitare i candidati più qualificati a rispondere a un massimo di due domande da un elenco di opzioni, come "Parlami di te?", "Qual è il tuo maggiore punto di forza?" oppure "Descrivi il tuo progetto più impegnativo". I candidati possono scegliere di inviare risposte tramite una rapida registrazione video o una risposta scritta."L'attuale pandemia globale sta ponendo nuove sfide anche per quanto riguarda i processi di assunzione dal punto di vista, sia del reclutatore che dei candidati. La nuova funzionalità di candidatura di LinkedIn offre ai recruiter la possibilità di avere una visione più completa dei candidati, delle loro motivazioni e degli stili di comunicazione, difficile da ottenere con una sola domanda. Invitando i candidati a registrare un breve video o o rispondere a domande scritte, i recruiter possono ottenere un maggiore senso delle competenze trasversali dei candidati, anche prima dell'inizio del processo di assunzione vero e proprio" commenta Marcello Albergoni , Country Manager di LinkedIn Italia





I recruiter possono iniziare a utilizzare la nuova funzione aggiungendo "video presentazione" alle loro offerte di lavoro e invitando i singoli candidati a inviare un video o una risposta scritta. La ricerca Global Talent Trends di LinkedIn evidenzia che il 92% dei professionisti del settore HR afferma che le soft skill sono ugualmente o più importanti delle hard skill nel processo di selezione dei talenti, ma allo stesso tempo sono molto difficili da valutare. L'intelligenza emotiva è una delle più importanti soft skill da apprendere nel 2020 , ma è quasi impossibile valutare basandosi solo su una sola job application. La funzione "video presentazione" di LinkedIn aiuta a scoprire più rapidamente le soft skill in modo che i professionisti del recruiting possano dedicare più tempo ai candidati realmente più qualificati.

In un contesto nel quale i processi di assunzione si svolgono sempre di più in maniera virtuale, LinkedIn sta testando una nuova funzionalità che aiuta i professionisti del recruiting (HR manager, addetti al personale, head hunter etc.) a trovare e assumere candidati di qualità più velocemente. La nuova funzione "'video presentazione" di LinkedIn, attualmente in fase di test a livello globale, aiuta i recruiter a valutare le doti di comunicazione e le competenze trasversali (soft skill) di un candidato prima del primo colloquio.