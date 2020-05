Prima giornata di Open d- Bari: 9300 accessi al sito nelle prime 8 ore

BARI - Alle ore 17.30 di ieri, prima giornata di avvio del bando Open Bari, sul sito Openbari.it , sono stati 9.300 i visitatori, 1.366 le domande già approvate, 254 le istanze respinte.





Si ricorda che, per l'erogazione del contributo a fondo perduto, tutti i dati inseriti vengono controllati e verificati attraverso un sistema di matching con la banca dati della Camera di Commercio. Questa procedura è fondamentale per il corretto esito della domanda e l’accoglimento dell’istanza.



L’inserimento di dati non corretti, ad esempio codici ATECO, numero Partita IVA errati, mq del locale errati, il sistema rallenta e non chiude la procedura.