Sanità, Zullo (FdI): ''Dopo gli annunci di Emiliano sono passate tre settimane ma le visite non sono riprese''

BARI - “Da una parte i comunicati stampa del presidente-assessore alla Sanità, dei dirigenti delle task force e dei direttori delle Asl che da tre settimane (21 giorni) ci bombardano con la bella notizia che le visite e le prestazioni sanitarie (sospese durante il Covid) sono riprese e tutto procede alla grande…". Così in una nota il consigliere regionale Ignazio Zullo (FdI).





“Dall’altra - prosegue Zullo - le segnalazioni che mi giungono e la cronaca reale che denunciano che tutto è fermo. Gente che fa la fila ai distretti, anche solo per chiedere informazioni (l’ultima giunge questa mattina da Bari) per poi sentirsi dire che bisogna telefonare. Ma a chi? Non risponde nessuno! Non certo per colpa degli operatori sanitari in prima linea che o sono travolti da centinaia e centinaia di telefonate che fanno intasare le linee o perché vengono lasciati senza informazioni loro stessi da chi dovrebbe organizzare il servizio.





“In questi giorni assistiamo a persone ammalate, non di Covid ma di altre patologie croniche, sballottati da un ufficio ad un altro…appesi inutilmente alla cornetta del telefono per minuti e minuti. Visite prenotate in questi giorni che non vengono eseguite, ma non vi è nessuno che avverti il prenotato che magari ha fatto km e km per raggiungere questo o quell’ospedale o ambulatorio.





“Ma Emiliano, colpito da annunciativite cronica e inguaribile, non si vergogna neppure un po’ per questa situazione davvero imbarazzante per disorganizzazione e pressapochismo?”, conclude-