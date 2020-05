Scilipoti Isgrò: "Brusaferro illustri suoi dati, eviti dichiarazioni poco chiare"

ROMA - "Il Presidente dell' ISS Silvio Brusaferro ha detto che vi è una: "Ipotesi seconda ondata ( del virus). Dato obiettivo con arrivo in autunno". Siccome queste affermazioni arrivano da esponente importante ed autorevole, per il bene degli italiani Brusaferro dica con esattezza su quali dati parla, rilevato che neanche tra i virologi esistono pareri uniformi. Piuttosto, Brusaferro e tanti esponenti del mondo della scienza, in buona compagnia con quelli della politica, guardino con una certa preoccupazione a fenomeni quali negazionisti e gilet arancioni, spie di malessere sociale che covano per la grave situazione economica": così in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana