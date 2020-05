Scilipoti Isgrò: "Errore grave regolarizzare i migranti"

ROMA - "La Ministra Bellanova ripete le lacrime della Fornero, ma a piangere sono ancora una volta gli italiani. Regolarizzare i migranti è un errore gravissimo : così si lancia l' idea di un invito generalizzato ai migranti a venire in Italia. Non sarebbe stato utile impiegare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza? In quanto al bonus turismo sarebbe stato preferibile non un credito di imposta, ma soldi liquidi diretti agli operatori del turismo": lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Forza Italia