Spadafora: "Non mi dimetto, farò di tutto per fare riprendere la A sarà il governo a decidere"

- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a proposito della questione relativa alla ripresa del Campionato di Calcio di Serie, A ha dichiarato:”Non mi dimetto, andrò via solo quando sarà finita la mia esperienza di governo. Bisogna valutare bene ciò che dirà il comitato scientifico. E’ probabile che si decida a metà Maggio se riprendere o annullare il torneo di Serie A. Il 18 Maggio riprendono gli allenamenti di squadra ma serve chiarezza sul protocollo. Il protocollo che sarà integrato dovrà stabilire regole precise su trasporti hotel e persone tutto dovrà essere specificato in modo dettagliato. La maggioranza degli Italiani è contraria alla ripresa del campionato. Sono legittimi gli interessi economici dei dirigenti di Serie A che vogliono tornare a giocare le partite che si disputeranno, se si riprenderà a porte chiuse. I dirigenti però non hanno dimostrato unione di intenti. Solo il governo può decidere sulla ripresa o no del torneo, poi la FIGC dovrà stabilire il calendario delle partite da giocare. Io farò di tutto per fare ripartire il torneo, se il governo deciderà che la Serie A sarà annullata dovrò tutelare i club garantendo loro sostegni economici, per ora non siamo in grado di dire come quando e se il Campionato potrà riprendere”.