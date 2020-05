Turismo: Torre Maizza riapre in tutta sicurezza

● Venerdì 19 giugno: Masseria Torre Maizza in Puglia

ROMA - Rocco Forte Hotels torna a celebrare l’Italia rilanciando il suo iconico Hotel de Russie a Roma e i due resort in Puglia e Sicilia. Mai come quest’anno l’Italia, più bella del solito, diventa la protagonista assoluta dell’estate in arrivo, con il valore aggiunto di luoghi indimenticabili da riscoprire attraverso proposte studiate ad hoc per il mercato domestico.Martedì 2 giugno: Rocco Forte House a RomaVenerdì 19 giugno: Hotel de Russie a RomaVenerdì 26 giugno: Verdura Resort in SiciliaPer soggiorni di minimo 4 notti, Verdura Resort e Masseria Torre Maizza offrono dai 200 ai 400 euro di credito a camera, spendibili negli outlet F&B delle rispettive tenute. Servizio di prima colazione sempre incluso e upgrade soggetto a disponibilitàL’offerta City Hotel, valida per soggiorni di minimo 2 notti con trattamento di prima colazione all’Hotel de Russie, regala l’upgrade garantito della camera e dai 100 ai 200 euro di credito spendibili nei ristoranti e bar dell’hotel o nel servizio di parcheggio custoditoIl Family Package permette di prenotare 2 camere comunicanti. La camera dei bambini garantisce una promozione del 50% sul prezzo di listino ed è gratuita se prenotata in abbinamento a una suite“Mai come quest’anno sento il valore e la gioia nell’avviare la stagione estiva” afferma, fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels. ”Vogliamo lanciare un segnale di ottimismo e speranza per il settore del turismo, augurandoci di accogliere tanti ospiti italiani. Meritiamo tutti un’estate sicura e bellissima e io personalmente non vedo l’ora di trascorrerla in Italia”.Il termine sicurezza ha assunto un aspetto fondamentale nelle scelte di viaggio. Rocco Forte Hotels ha sviluppato e implementato il proprio protocollo, che supera quanto richiesto a livello internazionale. Ogni hotel avrà un team di esperti dedicati che dirigerà le operazioni straordinarie di pulizia e disinfezione profonda in tutti gli ambienti, per il benessere di ospiti e personale, grazie a prodotti professionali efficacemente testati. Il protocollo completo di sanificazione, inoltre, sarà a messo a disposizione degli ospiti prima del loro arrivo.Un vantaggio del tutto naturale è poi rappresentato dai generosi spazi all’aperto dei resort del Gruppo, che possono promettere una vacanza di mare all’insegna della privacy e della tranquillità.Masseria Torre Maizza, incastonata in una tenuta di 9 ettari, accoglie in camere con giardino a uso esclusivo oppure suite con piscina e terrazzo privati. Per famiglie più grandi o gruppi di amici è ideale la Alberobello Private Wing, soluzione composta dall’unione di 5 o 9 suite. Qui, dove anche la palestra è all’aperto, gli spazi esterni sono un invito che suggerisce ozio o attività durante l’intero arco della giornata: dallo yoga alla focaccia fatta in casa, dal picnic alla cena privata sotto gli ulivi.Lungo la costa meridionale siciliana, Verdura Resort regala una tenuta di ben 230 ettari, dove sbizzarrirsi in una vacanza dinamica e divertente.Celebre a livello europeo per i suoi campi da golf da campionato vista mare, Verdura Resort è un luogo che invita allo sport. Le Academies, per esempio, coinvolgono campioni di diverse discipline e il calendario estivo prevede masterclass con nomi come Lupo Rossini (basket), Omar Camporese (tennis), Rachele Sangiuliano (beach volley) e Mario Cipollini (ciclismo).Per gli ospiti più esigenti, Verdura Resort propone le Villa Suites, ciascuna con dehor e piscina privata. Garantita la privacy totale, ma sempre con la sicurezza e i servizi del resort.L’Hotel De Russie, amatissimo salotto nel cuore della Capitale, riapre con orgoglio all’avvio dell’estate romana. Il suo celebre giardino ottocentesco, progettato dall’architetto Giuseppe Valadier, è stato finemente ristrutturato in mesi di intenso lavoro. Questa opera d’arte ambientale si riaffaccia più bella che mai ed è di per sé motivo validissimo per tornare immediatamente in via del Babuino.Rocco Forte House, infine, è la soluzione perfetta per vivere Roma dal proprio appartamento privato, con tutto il valore aggiunto di avere spazi gestibili in totale libertà, proprio come a casa.Per l’estate 2020, la novità è la partnership siglata da Rocco Forte Hotels con VistaJet. La compagnia svizzera di jet privati propone tariffe dedicate agli ospiti del Gruppo, per raggiungere i resort e gli alberghi sia da città italiane (Milano e Roma) sia straniere.www.roccofortehotels.com