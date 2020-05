Walter Zenga (intervista): «La maglia dell’Inter? Fu il sogno divenuto realtà di un bambino tifoso

Walter, parliamo un po’ dei colori nerazzurri. Che peso ha avuto per te la maglia dell’Inter?

R: «Ventidue anni tra prima squadra e giovanili, mi sembra sufficiente come risposta».



Che emozioni provavi ogni qual volta la indossavi?

R: «Cosa posso dire??? Il sogno divenuto realtà di un bambino tifoso che diventa protagonista nella sua squadra del cuore».



Antonio Conte? È l’uomo giusto per riportare l’Inter dove merita?

R: «Non sta a me dirlo ma mi auguro di sì».



Vi è stato un momento nella tua carriera che sei stato vicino a sedere su quella panchina?

R: «Non ha più importanza ora».



Da allenatore, hai raggiunto traguardi notevoli nell’Est Europa, e sei riuscito ad allenare anche nella zona araba. Cosa ti ha spinto ad intraprendere il cammino in queste terre?

R:«Ho girato il mondo e non me ne pento, anzi sono fortunato e ringrazio Dio per avermi dato il talento e l’opportunità per poterlo usare».



