App Immuni: scoperta truffa online

- La sperimentazione in 4 Regioni dell'app Immuni, Puglia, Liguria, Marche, Abruzzo dà vita alle truffe on line. E' stato segnalato, infatti, che è stato creato un virus informatico, “ransomware”, denominato Fuck Unicorn, allo scopo di 'rubare' i file del telefono pena il pagamento di 300 euro di riscatto.A lanciare l'allarme è Cert-Agid, organizzazione governativa che si occupa di cyber-sicurezza, che ha spiegato come l'insidia arrivi tramite una mail che invita a scaricare l'allegato immune.exe, che una volta aperto si diffonde nel telefono bloccandolo per dar vita al ricatto.