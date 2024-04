SuperMegaFesta: il Gruppo Megamark celebra i 50 anni di attività e gli 80 del fondatore Giovanni Pomarico

TRANI - Nel giorno della Festa del Lavoro, le saracinesche dei supermercati del Gruppo Megamark verranno abbassate per celebrare un doppio anniversario: i 50 anni di attività dell'azienda e gli 80 del suo fondatore, il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico.Il Gruppo Megamark, con sede a Trani e leader nel settore della distribuzione organizzata nel Mezzogiorno, chiuderà i quasi 600 punti vendita A&O, Dok, Famila e Sole 365 presenti in Basilicata, Molise, Campania e Calabria per festeggiare insieme ai dipendenti e alle loro famiglie.L'evento rappresenta un momento di rievocazione della storia dell'azienda, partita nel 1974 con l'apertura dei primi supermercati a Barletta e Andria, per poi evolversi negli anni '80 con l'avvio della rete in franchising e l'espansione nel sud Italia. Oggi, il Gruppo Megamark conta su oltre 5.500 dipendenti.Il presidente del Gruppo, il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, commenta: "Questa è stata un'avventura entusiasmante, iniziata con una lunga fila di persone per l'inaugurazione del primo supermercato a Barletta. Da allora, grazie alla determinazione, alla lealtà e all'attaccamento all'azienda dei brillanti collaboratori, abbiamo affrontato e vinto numerose sfide. Per noi, il primo maggio è una grande festa aziendale, un momento di condivisione aperto alle famiglie dei nostri collaboratori e voluto dalla più grande famiglia che è Megamark".La SuperMegaFesta, giunta alla sua quarta edizione, è un vero e proprio Family Day che coinvolgerà oltre 7.500 persone. L'evento si svolgerà nella Fiera del Levante di Bari, su un'area di oltre 16.000 metri quadrati, e offrirà un ricco programma di intrattenimento. Tra le attrazioni, street food con specialità gastronomiche regionali e uno spettacolo esilarante con la partecipazione di comici, trasformisti, cantanti, attori e imitatori.Un'attenzione particolare sarà riservata ai circa 1.500 bambini, figli dei lavoratori del Gruppo, che potranno divertirsi in un'area dedicata con giochi e gonfiabili, coordinati da oltre 100 animatori.Al termine dell'evento, sarà consegnato un regalo speciale al cavaliere Pomarico da parte di tutti i collaboratori, come segno di riconoscimento e gratitudine per la sua leadership e il suo impegno nel portare avanti l'azienda.