MELPIGNANO - La Notte della Taranta, uno dei festival musicali più iconici d'Italia, sta per vivere la sua penultima tappa prima del gran finale a Melpignano, e l'edizione 2023 è stata un grande successo. Questo festival itinerante ha portato oltre 400 artisti su 25 palchi allestiti nei comuni coinvolti, con 200 ore complessive di spettacoli dal vivo. Ma non è tutto: l'edizione di quest'anno ha visto anche l'introduzione del Taranta Talk, una novità che ha riscosso un grande interesse tra il pubblico.Il prossimo appuntamento è a Sternatia il 23 agosto, un'occasione imperdibile per gli amanti della musica e della cultura salentina. La serata inizia alle 20:30 con un incontro speciale in Piazza Castello. Marcello Veneziani, noto scrittore, giornalista e filosofo, terrà una discussione intitolata "Cogito ergo Sud. Pensiero e identità meridionale." In un'epoca in cui la tecnologia e l'economia sembrano rischiare di soffocare il pensiero e di cancellare le identità, Veneziani esplorerà l'importanza di ritornare alle radici, alle tradizioni e al grande pensiero meridionale e mediterraneo. Questa riflessione vuole ricordare che il pensiero è nato a mezzogiorno e che le identità sono il risultato di una serie di linee divergenti che convergono nell'individuo.Dalle 22:00, la musica prende il sopravvento in Piazza Umberto I, con le esibizioni di Jonica Popolare e poi di Antonio ed Eliseo Castrignanò in Sinfonia Pizzicata con OLES Orchestra. Questi due talentuosi musicisti salentini condividono il palco, mescolando la tradizione popolare salentina con la musica classica e le sonorità contemporanee. Il risultato è uno spettacolo unico che supera ogni confine immaginario.Jonica Popolare è un gruppo nato dalla passione di tre amici per la musica tradizionale salentina. Nel corso del tempo, hanno perfezionato la loro interpretazione della tradizione del basso Salento, pubblicando nel 2020 il loro primo CD intitolato "Scercule," che ha ricevuto notevole attenzione.Antonio ed Eliseo Castrignanò sono musicisti straordinari che, insieme all'OLES (Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento), creano una straordinaria fusione tra la musica popolare e quella classica.Questa tappa è parte integrante della Ragnatela della Taranta, che proseguirà il 24 agosto a Martano, per poi culminare il 26 agosto con il Concertone di Melpignano e il 27 agosto a Galatina con la Notte delle Ronde. L'ingresso a tutte le tappe è gratuito.Il tema di questa 26esima edizione della Notte della Taranta è "L'IDENTITÀ", ispirato dalle parole di Italo Calvino. Quest'anno si celebra il centenario della nascita di Calvino, ed è quindi appropriato esplorare il concetto di identità in un mondo sempre più interconnesso e complesso. Il festival ha presentato una serie di letture e discussioni su questo tema, coinvolgendo filosofi, giudici, giornalisti, e scrittori.Il festival itinerante è un progetto culturale finanziato dalla Regione Puglia e Pugliapromozione, con il contributo dell'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura, e la collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella.Questo festival è un'opportunità straordinaria per immergersi nella cultura e nella musica del Salento, e per celebrare la bellezza della diversità e dell'identità. Non perdete l'occasione di partecipare a una delle manifestazioni culturali più affascinanti d'Italia.