Dopo istanza di fallimento presentata da Dentix Italia, Adiconsum invita i clienti ad inoltrare azioni di tutela

FOGGIA - “Invito tutti i clienti di Dentix Italia a contattare al più presto la nostra sede territoriale per inoltrare la domanda di insinuazione al passivo, avviare le azioni di tutela per bloccare le rate dei finanziamenti e richiedere il rimborso alle società finanziarie”. L’appello è di, Presidente di Adiconsum Foggia, che lancia il grido d’allarme, paventando l’ennesima truffa ai danni dei consumatori, a seguito del complicarsi della vicenda Dentix, la catena low cost di cure dentali.“Come ci aspettavamo, dopo la Dentix Spagna, anche la Dentix Italia ha presentato istanza di fallimento. Con questo atto diventa più complicato per i consumatori recuperare quanto versato e diventa quanto mai necessario ricevere un’assistenza adeguata. A fronte delle numerose chiamate dei consumatori presso la nostre sede territoriale e alla luce dei primi appuntamenti già avuti –la vicenda Dentix presenta un’innumerevole varietà di situazioni che vanno vagliate nella maniera più appropriata. Ecco perché come Adiconsum invitiamo i consumatori a contattarci rapidamente affinché le situazioni possano essere vagliate singolarmente dai nostri esperti e cercare di individuare la soluzione più consona”.