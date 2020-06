Calcio: il Lecce festeggia 35 anni dalla prima promozione in Serie A

Il Lecce festeggia i 35 anni dalla prima promozione in Serie A. Il 16 Giugno 1985 i salentini pareggiarono 1-1 a Monza, e ottennero la matematica certezza. Il tecnico era Eugenio Fascetti il presidente Franco Jurlano, il direttore sportivo Mimmo Cataldo. Tra i calciatori della squadra pugliese in quel campionato di Serie B furono determinanti Ricardo Paciocco, il quale segnò 9 gol, Alberto Di Chiara, Loriano Cipriani che realizzò 8 reti, Carmelo Miceli, Stefano Di Chiara e Rodolfo Vanoli. Il Lecce al termine di quella stagione arrivò secondo in classifica con 50 punti.Il Pisa ottenne il primo posto sempre con 50 punti, ma con una migliore differenza reti rispetto al Lecce. L’allenatore Eugenio Fascetti il presidente Franco Jurlano, il direttore sportivo Mimmo Cataldo e i calciatori, dedicarono la storica promozione in Serie A, ai compagni di squadra Michele Lorusso e Ciro Pezzella, deceduti in un terribile incidente stradale, durante il torneo di Serie B del 1983/84. I tifosi della squadra salentina festeggiarono la Serie A, con cortei di auto in centro e i bagni nella fontana di Piazza Giuseppe Mazzini a Lecce.