Il Benevento promosso in Serie A

Nella trentunesima giornata di Serie B il Benevento vince 1-0 in casa con la Juve Stabia e con 76 punti è promosso in Serie A dopo due anni. Per i campani decisivo il gol realizzato al 26’ del secondo tempo da Sau con un tiro da pochi metri. Un traguardo meritato per la squadra di Filippo Inzaghi che è stata prima in classifica per quasi tutto il campionato. I giocatori del Benevento che si sono messi più in evidenza in 31 giornate sono stati Sau e Viola, i quali hanno segnato 9 gol a testa.Il Crotone non va oltre l’1-1 ad Ascoli ed è raggiunto al secondo posto nella corsa verso l’altra promozione diretta in Serie A, a 52 punti dal Cittadella che vince 2-0 allo Stadio “Tombolato” col Perugia. Lo Spezia perde 2-1 in Liguria col Pisa, ma è in zona play off. Il Pordenone supera 2-0 a Trieste l’Entella ed è quinto a 49 punti. Il Chievo Verona vince 2-0 in casa contro Il Frosinone ed è settimo a 45 punti. L’Empoli pareggia 1-1 a Pescara e resta in corsa per qualificarsi ai play off. Il Venezia vince 2-0 a Livorno ed aumenta a 5 punti il vantaggio sulla zona play out. La Cremonese pareggia 3-3 a Salerno ed è quintultima a 34 punti. Il Trapani pareggia 2-2 a Cosenza ed è penultimo con 29 punti.