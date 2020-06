(U.S. Sassuolo Fb)

- Il Sassuolo blocca l'Inter a San Siro allontanando la squadra di Conte dall'orbita Juve. I neroverdi passano in vantaggio con Caputo, poi i padroni di casa riescono portarsi in vantaggio con Lukaku su rigore e Biraghi. Si va negli spogliatoi con l'Inter in vantaggio per 2-1.Nella ripresa un rigore a favore del Sassuolo riporta la parità con Berardi che non sbaglia. I nerazzurri riescono a siglare la terza rete con Borja Valero a pochi minuti dalla fine, eppure la beffa arriva dopo alcuni errori di Gagliardini e Candreva. Magnani, così, regala il 3-3 al Sassuolo e la beffa all'Inter