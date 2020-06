Pallamano: il Fasano acquista Franceschetti

In Serie A di pallamano maschile il Fasano ha acquistato il pivot argentino Emiliano Franceschetti del 1992 dal Manuel Dorrego. Franceschetti ha dichiarato:”Sono felice per questa nuova avventura. Andrò in una città che mi farà sentire come se fossi a casa”. Confermato il tecnico Francesco Ancona dopo la salvezza ottenuta dalla squadra pugliese in questa stagione, che è stata annullata per il Covid 19.Il mercato del Fasano certamente continuerà. Saranno acquistati un portiere, due difensori un centrocampisti e due attaccanti. La società pugliese presto dovrà decidere se iniziare o no la campagna abbonamenti. Dipenderà dalle disposizioni del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo che dovrà stabilire presto se nella prossima stagione si giocherà a porte chiuse o con un numero ridotto di spettatori. Dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.