Il Molfetta Calcio è in Serie D

Il Molfetta torna in Serie D dopo 24 anni. La buona novella per la città adriatica e per l'intero movimento calcistico pugliese è giunta dal Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti riunitosi nel pomeriggio di giovedì 11 giugno 2020. L'organo presieduto da Cosimo Sibilia ha ratificato quanto deliberato dal Consiglio Federale dell'8 giugno che indica nelle prime classificate dei campionati di Eccellenza, la squadra da promuovere direttamente nel quarto campionato nazionale.L'altra compagine pugliese che potrebbe raggiungere il Molfetta Calcio in D è il Corato. Il blasone neroverde, dovendo interrompere il cammino nelle fasi nazionali della Coppa Italia di Eccellenza a causa della Pandemia, è in attesa di un verdetto che potrà essere emesso a suo favore con un eventuale ripescaggio in quello che è noto anche come Torneo Interregionale.