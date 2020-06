La Ligue 1 resta a 20 squadre

La Ligue 1 in Francia resterà a 20 squadre. Confermate le retrocessioni di Tolosa e Amiens in Ligue 2. Lo ha deciso l’Assemblea Generale della Lega che doveva pronunciarsi sulla possibilità di Ligue 1 a 20, 21 o 22 squadre dopo che il Consiglio di Stato aveva sospeso la retrocessione in Ligue 2, di Tolosa e Amiens che avevano presentato ricorso, in seguito all’annullamento della Ligue 1 per il Covid 19.La decisione dell’Assemblea Generale della Lega è stata presa a maggioranza, col 74,49% dei voti. Il Tolosa e l’Amiens potranno fare un nuovo ricorso, questa volta alla Federcalcio Francese. Il Campionato di Ligue 1 nella prossima stagione inizierà il 22 Agosto. Le finali di Coppa di Francia PSG-Saint Etienne il 24 Luglio e della Coppa di Lega PSG- Lione il 31 Luglio o l’1 Agosto si giocheranno a porte aperte, con una presenza massima di 5000 tifosi. Lo ha deciso il Governo Francese.