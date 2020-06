LND Puglia, niente retrocessioni dalla Promozione in giù

Nella prima riunione con il distanziamento fisico presso la sede di via Pende a Bari, svoltasi nel pomeriggio di martedì 23 giugno 2020, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato i vari provvedimenti indicati dall'omologo organismo nazionale, nella convocazione in Roma dello scorso 11 giugno. Fra questi una promozione e una retrocessione dal Campionato di Eccellenza e l'annullamento delle retrocessioni dal torneo di Promozione pugliese alla Seconda Categoria del Calcio a 11 e fino alla C/1 per il Calcio a 5.