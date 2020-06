Calcio: Davide Dionigi è il nuovo allenatore dell'Ascoli

In Serie B Davide Dionigi 46 anni è il nuovo allenatore dell’Ascoli. E’ subentrato allo spagnolo Guillermo Abascal, esonerato dopo la sconfitta dei marchigiani 1-0 in casa contro il Perugia di domenica 21 Giugno. Dionigi ha firmato fino alla fine di questa stagione con possibilità di rinnovare il contratto, se l’Ascoli riuscirà a salvarsi. E’ il primo esonero in B dopo la ripresa del Campionato, che era stato sospeso a Marzo per il Covid 19.Inizialmente il patron Giacomo Pulcinelli aveva puntato sul ritorno di Paolo Zanetti che ha rifiutato. Si è rivolto ad Alessandro Calori, Massimo Silva e Valerio Bertotto i quali non hanno trovato l’accordo con Pulcinelli. Il patron ha chiamato poi Dionigi che ha subito accettato. Dionigi ha 9 partite a disposizione per salvare l’Ascoli. Debutterà sulla panchina della squadra marchigiana, venerdì 26 Giugno alle 21 a Venezia.