Maltempo: nuovi temporali sulla Puglia

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 15,00 odierne, lunedi’ 15 giugno e per le successive 30 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.I predetti fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Pertanto dalle ore 15,00 del 15 giugno e per le successive 30 ore e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su tutta la regione.