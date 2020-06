Psicologo di base, Pellegrino: “Ottima legge. Ora con i fondi per il covid-19 potrà essere aumentato numero professionisti”

BARI - “Il servizio sanitario della Regione Puglia da oggi ha un alleato in più: l’istituzione dello psicologo di base. Una figura chiave nel nostro sistema che potrà aiutare tantissimi cittadini, di ogni età, alle prese con stati d’ansia, depressione e disturbi vari. Sin dall’inizio ho sempre creduto in questa legge, firmandola e spiegandola in diversi incontri pubblici. E ricevendo apprezzamento da ordini professionali, associazioni e semplici cittadini. E oggi, ma mai l’avrei immaginato, questa legge sarà utilissima nella gestione delle nuove criticità psicologiche provocate dalla pandemia da covid-19. Mesi che hanno segnato la vita di molti cambiandone anche stili e abitudini. La legge prevede in una fase iniziale l’istituzione di nove unità di psicologo di base, un numero sicuramente insufficiente. Ma grazie ai fondi che arriveranno per il post coronavirus, il numero dei professionisti sarà notevolmente incrementato dando una risposta seria ai bisogni dei cittadini e individuando in tempi celeri giusti percorsi terapeutici”.Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia, a margine dell’approvazione in Consiglio regionale della legge sull’istituzione della psicologia di base e delle cure primarie.