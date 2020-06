Fase 2 e corretta alimentazione: i consigli per stare bene

Quello passato in quarantena non è di certo stato un periodo semplice. Sono cambiate tutte le abitudini, anche quelle alimentari. Dato che ci si è ritrovati a dover rimanere a casa, molti italiani si sono messi ai fornelli. In molti hanno abbandonato quella che era la loro sana e corretta alimentazione, preferendo quelli che comunemente si definiscono come comfort food, ossia quegli alimenti in grado di dare un po' di gioia in un momento difficile.





Tuttavia, quel momento è terminato ed è importante riprendere le buone abitudini, soprattutto alimentari. Una ripresa a tutto tondo, quindi: della propria quotidianità, ma anche di una sana alimentazione. Rimettersi in forma è importante così come lo è ricominciare a mangiare cose buone e sane allo stesso tempo.





Proprio per questo motivo, una serie di consigli per una corretta alimentazione possono risultare molto utili. Il primo è quello di selezionare una serie di cibi nutrienti che non facciano ingrassare. Quali? Dipende dalle esigenze. Tuttavia, ci sono delle combinazioni che fanno molto bene come quella tra legumi e cereali. Si tratta di un'accoppiata vincente dal punto di vista del gusto e dei valori nutrizionali.





cereali integrali come, ad esempio, il riso, l'orzo o il farro. Proprio per Salutarmente ci fa capire che, pur avendo 340 kcal circa per 100 grammi di prodotto, questo cereale integrale porta con sé anche una serie di benefici, essendo un alimento ricco di proteine. Si dovrebbero sempre preferire icome, ad esempio, il riso, l'orzo o il farro. Proprio per il farro è bene aprire una piccola parentesi. In molti pensano faccia ingrassare e, pertanto, cercano di eliminarlo dall'alimentazione. Ma è così? Un'analisi del portale di settoreci fa capire che, pur avendodi prodotto, questo cereale integrale porta con sé anche una serie di benefici, essendo un





Da inserire nel proprio plan alimentare anche pesce e carne magra. Si tratta di due alimenti ricchi di nutrienti indispensabili per la salute del corpo, ma anche per l'allenamento della mente. Il fosforo contenuto nel pesce azzurro, ad esempio, aumenta la concentrazione e aiuta la memoria. Un vero plus in un periodo in cui si deve cercare di riprendere quelli che sono i ritmi quotidiani della fase precedente alla pandemia.





Questi semplici consigli possono aiutare a ritrovare un po' di equilibrio anche dal punto di vista di quel benessere legato all'alimentazione, oltre che dal punto di vista della forma fisica.

Dopo una prima fase di fortesiamo finalmente entrati in una nuova fase post lockdown. Pian piano si cerca di passare a quella che tutti definisconoSi tratta di una fase in cui è ancora necessario mantenere la guardia alta, ma si riprendono spostamenti, lavoro e molte altre attività.