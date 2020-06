Puglia meta estiva 2020: il fascino intramontabile delle nostre bellezze

Anche quest'anno la Puglia sarà la regina dell'estate. A confermarlo è il Codacons, che ha indicato il quadro delle villeggiature nella ‘fase 3′ dell'emergenza pandemica. Le zone di maggiore attrazione sono rappresentate dal Gargano e dal Salento. Secondo le stime elaborate dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, infatti, il 28 per cento dei vacanzieri sceglierà la nostra Regione, con tutte le sue meravigliose attrazioni, il suo territorio incontaminato, i suoi incantevoli reperti storici, artistici sparsi nelle le zone del Gargano, del Salento e del Barese.Si tratta di un dato di grande rilevanza, atteso che l’80 per cento degli italiani che questa estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali e la durata media della villeggiatura sarà inferiore rispetto al trend registrato negli ultimi anni e sarà caratterizzata dalla ricerca di relax. In una nota l’associazione ha spiegato che l’emergenza Coronavirus modificherà in modo significativo le abitudini vacanziere degli italiani: nel periodo giugno-settembre a concedersi una vacanza sarà solo il 51% dei cittadini, poco più di 30 milioni di italiani, con una riduzione di circa il 23% rispetto allo scorso anno, quando il numero di persone che si concesse una villeggiatura fu di oltre 39 milioni.Dopo la Puglia, nella top 3 delle mete ci sono Sicilia (24%) e Sardegna (18%), mentre scalano diverse posizioni in classifica le mete di montagna (Trentino in testa) che saranno scelte dal 15% degli italiani, a dimostrazione di come si punti sempre più al relax. Gli italiani sceglieranno una vacanza più breve, considerando che chi sta pianificando le partenze mette in conto di passare in media 7 giorni fuori casa.