(credits: Inter Fb)

- Terminati i recuperi delle partite rinviate a causa del coronavirus e la classifica si allinea con l'Inter che accorcia a sei punti di distanza dalla capolista Juve. A San Siro Lukaku e Lautaro regalano la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria. Come in altre occasioni l'Inter gioca un ottimo calcio per circa un'ora.Le reti dei suoi due attaccanti arrivano grazie a spettacolari schemi e tocchi veloci ad opera di Candreva ed Eriksen. Il danese è apparso abbastanza reattivo, poi è calato di condizione come tutta la squadra di Conte. Nella ripresa la Samp accorcia le distanze con un tap in Thorsby. I doriani ci provano ancora, ma i nerazzurri riescono a spuntarla.