Serie C: Playoff anche per Monopoli e V.Francavilla

Dal 1 al 22 luglio 2020, la Serie C celebrerà i playoff e i playout. Quanto ufficializzato dalla Lega Pro, attraverso un comunicato diramato dalla Lega Pro a poche ore di distanza dal Consiglio Federale di lunedì 8 giugno 2020, oltre a rasserenare il Bari (la compagine biancorossa con migliore classificata del Girone C, approderà direttamente ai quarti di finale), rende felici anche il Monopoli e la Virtus Francavilla.Esse, pur debuttando nella fase preliminare relativa agli spareggi per la promozione in Serie B, potranno concorrere regolarmente per l'accesso alla cadetteria. Soddisfatto anche il Bisceglie. Il blasone nerazzurro parteciperà ai playout per conquistare la permanenza nel terzo campionato nazionale.